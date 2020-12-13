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Associated Press: Мін'юст США зацікавився роботою сина Байдена в українській компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство юстиції США запросило інформацію про діяльність сина ймовірного майбутнього президента США Джо Байдена — Хантера більш ніж в 20 різних компаніях і організаціях, включаючи українську компанію Burisma, повідомило в неділю, 13 грудня, агентство AP з посиланням на інформоване джерело, близьке до податкової справи в відношенні Байдена-молодшого, розслідуванням якої займається прокуратура штату Делавер, зазначає УНН.

За словами джерела, яке попросило не називати його імені, Мін’юст в даний час вивчає безліч фінансових питань, що стосуються Хантера Байдена, в тому числі про те, чи порушував Байден-молодший і його оточення законодавство про податки і відмиванні грошей в ділових відносинах із зарубіжними країнами.

Співрозмовник AP не зміг уточнити, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії центральною частиною федерального розслідування, або ж прокурори просто шукають інформацію про всі джерела його доходів за останні роки. Згідно з повідомленнями, Мін’юст США також запросив інформацію про ділові відносини Хантера Байдена з Китаєм. Хантер Байден на цьому тижні підтвердив, що прокуратура Делавера веде щодо нього розслідування про податки.

Як зазначає агентство AP, дане розслідування було розпочато ще в 2018 році — за рік до того, як батько Хантера — Джо Байден висунув свою кандидатуру на виборах президента США. В ході президентської кампанії республіканці заявляли про сумнівні операції і контактах Хантера Байдена в Китаї, Україні та Казахстані.

У доповіді комітетів Сенату США з внутрішньої безпеки, урядових питань і з питань фінансів, підготовленій республіканцями і опублікованій в кінці вересня, стверджується, Хантер Байден, його сім’я і ділові партнери протягом декількох років отримували “мільйони доларів сумнівного походження від іноземних громадян”. На думку авторів документа, мова йде про потенційно злочинну діяльність, пов’язану “з транзакціями між Хантером Байденом і українськими, російськими, казахськими та китайськими громадянами”.

Чинний президент США Дональд Трамп неодноразово закликав з’ясувати, яким чином молодший Байден отримав високу посаду в правлінні компанії Burisma — однієї з найбільших приватних газодобувних компаній України. У 2016 році Джо Байден, будучи віце-президентом США, домігся від тодішнього президента України Петра Порошенка звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, який починав розслідування діяльності Burisma. Трамп звинувачує Байдена-старшого у використанні свого службового становища для допомоги бізнесу сина.

Раніше Трамп в світлі новин про молодшого Байдена по-новому оцінив розмову із Зеленським.

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