Байден не приїде в Україну цього року - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент США Джо Байден здійснить візит до України, але не поточного року. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.
Цитата:
“Я не сумніваюсь, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перелетить Дніпро, і сяде в Борисполі, і поїде в Київ. Але цей візит не буде в цьому році, тому що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік. Утім, ми працюємо”, — сказав Кулеба.
Деталі
Зі слів міністра, зараз американська і українська сторона зосередяться на виконанні тих домовленостей, яких досягли президенти під час зустрічі у Вашингтоні.
Що було раніше
1 вересня в Білому домі відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена.
За підсумками зустрічі з американським лідером, Володимир Зеленський заявив, що задоволений, але не знає, чи виникла у них “хімія”.
Додамо, що Байден під час зустрічі заявив, що все ще пам’ятає свій виступ у Верховній Раді, і хотів би колись знову відвідати Україну.