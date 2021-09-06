Байден не приїде в Україну цього року - Кулеба

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“Я не сумніваюсь, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перелетить Дніпро, і сяде в Борисполі, і поїде в Київ. Але цей візит не буде в цьому році, тому що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік. Утім, ми працюємо”, — сказав Кулеба.

Деталі

Зі слів міністра, зараз американська і українська сторона зосередяться на виконанні тих домовленостей, яких досягли президенти під час зустрічі у Вашингтоні.

Що було раніше

1 вересня в Білому домі відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена.

За підсумками зустрічі з американським лідером, Володимир Зеленський заявив, що задоволений, але не знає, чи виникла у них “хімія”.

Додамо, що Байден під час зустрічі заявив, що все ще пам’ятає свій виступ у Верховній Раді, і хотів би колись знову відвідати Україну.