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Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною

Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною

Київ • УНН

 • 15245 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Джо Байден має намір на зустрічі обговорити з російським лідером Володимиром Путіним ситуацію навколо України. Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу MSNBC, інформує УНН.

Деталі

За словами Саллівана, Байден розраховує на “стабільні відносини” з Росією, в зв’язку з чим від нього надійшла пропозиція провести влітку цього року саміт в третій країні.

Помічник президента США зазначив, що на цій зустрічі “буде обговорюватися цілий спектр питань в наших (російсько-американських) відносинах, в тому числі — суверенітет і територіальна цілісність України”.

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч в третій країні для розмови про питання, що становлять спільний інтерес, в тому числі і про Україну.

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена планується в літні місяці, але точна дата і країна проведення поки не визначені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ігри Путіна: як Росія заграє з Заходом брязкаючи зброєю — Bloomberg

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