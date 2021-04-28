Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною

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За словами Саллівана, Байден розраховує на “стабільні відносини” з Росією, в зв’язку з чим від нього надійшла пропозиція провести влітку цього року саміт в третій країні.

Помічник президента США зазначив, що на цій зустрічі “буде обговорюватися цілий спектр питань в наших (російсько-американських) відносинах, в тому числі — суверенітет і територіальна цілісність України”.

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч в третій країні для розмови про питання, що становлять спільний інтерес, в тому числі і про Україну.

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена планується в літні місяці, але точна дата і країна проведення поки не визначені.

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