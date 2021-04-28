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Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент США Джо Байден намерен на встрече обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC, информирует УНН.

Детали

По словам Салливана, Байден рассчитывает на “стабильные отношения” с Россией, в связи с чем от него поступило предложение провести летом этого года саммит в третьей стране.

Помощник президента США отметил, что на этой встрече “будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших (российско-американских) отношениях, в том числе — суверенитет и территориальная целостность Украины”.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах, представляющих общий интерес, в том числе и об Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.

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