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"Баварія" втратила очки у поєдинку із "Шальке" українця Є.Коноплянки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Лідер Бундесліги мюнхенська “Баварія” зіграла у нічию із гельзенкірхенським “Шальке” у поєдинку 19 туру чемпіонату Німеччини, передає УНН з посиланням на “Баварії”.

"Баварія" втратила очки у поєдинку із "Шальке" українця Є.Коноплянки

На повністю заповненій 75 тисячній “Альянц Арені” з перших хвилин події розвивалися блискавично. “Баварці” повели в рахунку після першого ж створеного моменту: на 9-й хвилині Артуро Відаль видав пас на хід Левандовскі, який елегантно закинув м’яч у дальній кут воріт Ральфа Ферманна — 1:0. Однак радість мюнхенців тривала всього чотири хвилини: Налдо потужним ударом зі штрафного зрівняв рахунок.

В цілому обидві команди в першому таймі грали у відкритий атакуючий футбол. “Баварія” намагалася діяти першим номером, а гості зробили ставку на контратаки. На 17-й хвилині Колашинац з передачі Горецьки завдав найнебезпечніший удар по воротах Нойєра, але перший номер був напоготові. На 23-й хвилині проявив себе у всій красі Ральф Ферманн, який парирував удар Берната. Під завісу першого тайму по разу в поперечину пробив Бюргшталлер і Левандовскі.

У другій половині зустрічі темп був значно нижчим. Велика частина дій відбувалася в середині поля. “Баварія” намагалася зламати оборону суперника через фланги. Особливо активним був Дуглас Коста, якому, правда, іноді не вистачало точності в передачах. Незадовго до фінального свистка Хаві Мартінес із забійної позиції пробив поруч зі штангою. У підсумку нічия 1:1.
“Це був важкий матч. Ми добре почали, але потім були недостатньо компактні. Ми програвали дуелі за м’яч, через це у нас виникли проблеми. В цілому ми показали недостатньо хорошу гру. Тепер потрібно зосередитися на наступному матчі”, — повідомив наставник “Баварії” Карло Анчелотті.

Зазначимо, що українець Євген Коноплянка провів увесь матч на лаві запасних “Шальке”.

Нагадаємо, що з 46 очками “Баварія” продовжує залишатися на першому місці турнірної таблиці. На 4 пункти відстає “Лейпциг”. “Шальке” із 22 балами лише на 11 позиції.

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