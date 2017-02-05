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"Бавария" потеряла очки в поединке с "Шальке" украинца Е.Коноплянки

Киев • УНН

 • 8418 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Лидер Бундеслиги мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с Гельзенкирхенским "Шальке" в поединке 19 тура чемпионата Германии, передает УНН со ссылкой на "Баварии".

"Бавария" потеряла очки в поединке с "Шальке" украинца Е.Коноплянки

На полностью заполненной 75 тысячной "Альянц Арене" с первых минут события развивались молниеносно. "Баварцы" повели в счете после первого же созданного момента: на 9-й минуте Артуро Видаль выдал пас на ход Левандовски, который элегантно забросил мяч в дальний угол ворот Ферманн - 1: 0. Однако радость мюнхенцев длилась всего четыре минуты: Налдо мощным ударом со штрафного сравнял счет.

В целом обе команды в первом тайме играли в открытый атакующий футбол. "Бавария" пыталась действовать первым номером, а гости сделали ставку на контратаки. На 17-й минуте Колашинац по передаче Горецкий нанес опасный удар по воротам Нойера, но первый номер был начеку. На 23-й минуте проявил себя во всей красе Ферманн, который парировал удар Берната. Под занавес первого тайма по разу в перекладину пробил Бургшталлер и Левандовски.

Во второй половине встречи темп был значительно ниже. Большая часть действий происходила в середине поля. "Бавария" пыталась взломать оборону соперника через фланги. Особенно активным был Дуглас Коста, которому, правда, иногда не хватало точности в передачах. Незадолго до финального свистка Хави Мартинес из убойной позиции пробил рядом со штангой. В итоге ничья 1: 1.
"Это был тяжелый матч. Мы хорошо начали, но потом были недостаточно компактны. Мы проигрывали дуэли за мяч, поэтому у нас возникли проблемы. В целом мы показали недостаточно хорошую игру. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче ", - сообщил наставник "Баварии" Карло Анчелотти.

Отметим, что украинец Евгений Коноплянка провел весь матч на скамейке запасных "Шальке".

Напомним, что с 46 очками "Бавария" продолжает оставаться на первом месте турнирной таблицы. На 4 пункта отстает "Лейпциг". "Шальке" с 22 баллами всего на 11 позиции.

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