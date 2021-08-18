"Баварія" стала дев'ятиразовим володарем Суперкубку Німеччини

Деталі

Роберт Левандовскі вивів мюнхенців вперед (41-ша хвилина), Мюллер забив другий м’яч після блискучої передачі все того ж Левандовскі (49). Завдяки голу Марко Ройса (64) господарі змогли один м’яч відіграти, але підвів підсумок зустрічі другий м’яч польського форварда (74) — 3:1.

Примітно, що раніше досягти дев’яти титулів переможця Суперкубку Німеччини — не вдавалося нікому. Для 34-річного тренера мюнхенців Нагельсманна цей трофей і зовсім став першим в зовсім недовго професійній кар’єрі.

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Роман Яремчук став найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії.