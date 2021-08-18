"Баварія" стала дев'ятиразовим володарем Суперкубку Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У драматичній грі проти дортмундської "Боруссії" мюнхенська "Баварія" виявилася сильнішою і в дев'ятий раз виграла Суперкубок Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
Деталі
Роберт Левандовскі вивів мюнхенців вперед (41-ша хвилина), Мюллер забив другий м’яч після блискучої передачі все того ж Левандовскі (49). Завдяки голу Марко Ройса (64) господарі змогли один м’яч відіграти, але підвів підсумок зустрічі другий м’яч польського форварда (74) — 3:1.
Примітно, що раніше досягти дев’яти титулів переможця Суперкубку Німеччини — не вдавалося нікому. Для 34-річного тренера мюнхенців Нагельсманна цей трофей і зовсім став першим в зовсім недовго професійній кар’єрі.
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