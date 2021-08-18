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17 березня, 19:38 • 104066 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 134206 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159780 перегляди

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17 березня, 09:17 • 181436 перегляди

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"Баварія" стала дев'ятиразовим володарем Суперкубку Німеччини

"Баварія" стала дев'ятиразовим володарем Суперкубку Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У драматичній грі проти дортмундської "Боруссії" мюнхенська "Баварія" виявилася сильнішою і в дев'ятий раз виграла Суперкубок Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

Деталі

Роберт Левандовскі вивів мюнхенців вперед (41-ша хвилина), Мюллер забив другий м’яч після блискучої передачі все того ж Левандовскі (49). Завдяки голу Марко Ройса (64) господарі змогли один м’яч відіграти, але підвів підсумок зустрічі другий м’яч польського форварда (74) — 3:1.

Примітно, що раніше досягти дев’яти титулів переможця Суперкубку Німеччини — не вдавалося нікому. Для 34-річного тренера мюнхенців Нагельсманна цей трофей і зовсім став першим в зовсім недовго професійній кар’єрі.

Нагадаємо

Роман Яремчук став найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії.

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