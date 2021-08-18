"Бавария" стала девятикратным обладателем Суперкубка Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В драматической игре против дортмундской "Боруссии" мюнхенская "Бавария" оказалась сильнее и в девятый раз выиграла Суперкубок Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
Детали
Роберт Левандовски вывел мюнхенцев вперед (41-я минута), Мюллер забил второй мяч после блестящей передачи все того же Левандовски (49). Благодаря голу Марко Ройса (64) хозяева смогли один мяч отыграть, но подвел итог встречи второй мяч польского форварда (74) — 3:1.
Примечательно, что ранее достичь девяти титулов победителя Суперкубка Германии — не удавалось никому. Для 34-летнего тренера мюнхенцев Нагельсманна этот трофей и вовсе стал первым в совсем недолго профессиональной карьере.
Напомним
Роман Яремчук стал лучшим игроком поединка чемпионата Португалии.