"Баварія" розгромила дортмундську "Борусію"

Єдиною втіхою для "Борусії" виявився блискучий гол ударом з льоту у виконанні Рафаела Геррейро. Символічним став момент, коли П'єр-Емерік Обамеянг не реалізував гольовий момент, а "Баварія" в атаці у відповідь заробила пенальті, після чого рахунок став 4:1.

Дублем за переможців відзначився Роберт Левандовскі (10, 68 хвилини), по голу на свій рахунок записали Франк Рібері (4) і Ар'єн Роббен (49).

"Ми показали дійсно хорошу і насичену гру. Добре, коли виходить так добре грати проти такого сильного суперника. Попереду у нас насичений місяць. Ми повинні бути максимально зібрані, як в сьогоднішньому матчі. Ми не залишили супернику жодного шансу. Якби нам пощастило трохи більше, то в першому таймі ми могли забити ще більше голів. 4:1 це суперперемога, котра додала нам впевненості в своїх силах", - розповів А.Роббен.

Додамо, що мюнхенці мають 68 очок і з запасом в 10 балів лідирують над "Лейпцигом" у турнірній таблиці Бундесліги. "Борусія" має 50 пунктів – 4 рядок.

Нагадаємо, тренер "Баварії" К.Анчелотті виразив бажання розвинути атакуючу міць клубу.