"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию"

Единственным утешением для "Боруссии" оказался блестящий гол ударом с лета в исполнении Рафаэла Геррейро. Символическим стал момент, когда Обамеянг не реализовал голевой момент, а "Бавария" в ответной атаке заработав пенальти, после чего счет стал 4:1.

Дублем за победителей отличился Роберт Левандовски (10, 68 минуты), по голу на свой счет записали Франк Рибери (4) и Арьен Роббен (49).

"Мы показали действительно хорошую и насыщенную игру. Хорошо, когда получается так хорошо играть против такого сильного соперника. Впереди у нас насыщенный месяц. Мы должны быть максимально собраны, как в сегодняшнем матче. Мы не оставили сопернику ни единого шанса. Если бы нам повезло чуть больше , то в первом тайме мы могли забить еще больше голов. 4: 1 это суперперемога, которая добавила нам уверенности в своих силах ", - рассказал А.Роббен.

Добавим, что мюнхенцы имеют 68 очков и с запасом в 10 баллов лидируют над "Лейпцигом" в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" имеет 50 пунктов - 4 строчку.

Напомним, тренер "Баварии" К.Анчелотти выразил желание развить атакующую мощь клуба .