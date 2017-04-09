"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41217 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102538 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157030 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116686 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116629 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112618 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104299 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107090 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103585 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153758 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию"

"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию"

Киев  •  УНН

 • 8865 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Дортмундская "Боруссия" потеряла возможность сместить "Хоффенхайм" с третьего места Бундеслиги, крупно уступив в Мюнхене "Баварии" в центральном поединке 28 тура чемпионата Германии, информирует УНН со ссылкой на сайт "Баварии".

Единственным утешением для "Боруссии" оказался блестящий гол ударом с лета в исполнении Рафаэла Геррейро. Символическим стал момент, когда Обамеянг не реализовал голевой момент, а "Бавария" в ответной атаке заработав пенальти, после чего счет стал 4:1.

Дублем за победителей отличился Роберт Левандовски (10, 68 минуты), по голу на свой счет записали Франк Рибери (4) и Арьен Роббен (49).

"Мы показали действительно хорошую и насыщенную игру. Хорошо, когда получается так хорошо играть против такого сильного соперника. Впереди у нас насыщенный месяц. Мы должны быть максимально собраны, как в сегодняшнем матче. Мы не оставили сопернику ни единого шанса. Если бы нам повезло чуть больше , то в первом тайме мы могли забить еще больше голов. 4: 1 это суперперемога, которая добавила нам уверенности в своих силах ", - рассказал А.Роббен.

Добавим, что мюнхенцы имеют 68 очков и с запасом в 10 баллов лидируют над "Лейпцигом" в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" имеет 50 пунктов - 4 строчку.

Напомним, тренер "Баварии" К.Анчелотти выразил желание развить атакующую мощь клуба .

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