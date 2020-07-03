"Баварія" оформила трансфер одного з провідних футболістів "Манчестер Сіті"

24-річний футболіст підписав п’ятирічний контракт. Виступатиме в “Баварії” під номером 10. З наступного тижня Сане почне готуватися разом командою до нового сезону.

“З самого початку ми вели дуже хороші переговори. Представлений план повністю переконав мене. „Баварія“ — дуже великий клуб, який ставить перед собою великі цілі — ці цілі підходять і мені. Тому для мене це був єдиний вибір. У мене гранично чіткі цілі. Я хочу виграти якомога більше титулів. Ліга чемпіонів, само собою, на першому місці. Її я ще не вигравав. Я думаю, що кожен мріє про Лігу чемпіонів. І саме це найголовніша мета”, — підкреслив Сане.

Зауважимо, що на дитячому та юнацькому рівні німець виступав за “Ваттеншайд 09” (до 2005 року), “Шальке 04” (2005 — 2008) і леверкузенський “Байєр” (2008 — 2011). У 15-річному віці Сане знову приєднався до академії “Шальке”. Три роки по тому футболіст дебютував в Бундеслізі і в своєму першому ж професійному сезоні забив 13 м’ячів (2015/16). Влітку 2016 року півзахисник перейшов в “Манчестер Сіті”. У складі “Городян” під керівництвом Пепа Гвардіоли він двічі ставав чемпіоном Англії (2018, 2019), переможцем Кубка Англії, по два рази брав Кубок ліги і Суперкубок Англії. У 135 матчах у складі “Манчестер Сіті” він забив 39 м’ячів.

Крім того відзначимо, у листопаді 2015 року Сане дебютував у складі збірної Німеччини, з якою в 2016 році поїхав на чемпіонат Європи (один матч в півфіналі проти господарів турніру). У 21 матчі в складі Бундестім Сане забив 5 м’ячів.