"Баварія" оформила трансфер одного з провідних футболістів "Манчестер Сіті"

ukru
Ексклюзив
08:24 • 55082 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 103228 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 106741 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 166905 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138703 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147060 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148314 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129287 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183255 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126293 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 144807 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 125891 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 112105 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 112351 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 98654 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 55088 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 103233 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 106748 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 98643 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105412 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105969 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123613 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140091 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138073 перегляди
Актуальне
"Баварія" оформила трансфер одного з провідних футболістів "Манчестер Сіті"

"Баварія" оформила трансфер одного з провідних футболістів "Манчестер Сіті"

Київ • УНН

 • 19494 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Німецький півзахисник Лерой Сане змінив англійський "Манчестер Сіті" на мюнхенську "Баварію", повідомляє УНН з посиланням на сайт німецького клубу.

24-річний футболіст підписав п’ятирічний контракт. Виступатиме в “Баварії” під номером 10. З наступного тижня Сане почне готуватися разом командою до нового сезону.

“З самого початку ми вели дуже хороші переговори. Представлений план повністю переконав мене. „Баварія“ — дуже великий клуб, який ставить перед собою великі цілі — ці цілі підходять і мені. Тому для мене це був єдиний вибір. У мене гранично чіткі цілі. Я хочу виграти якомога більше титулів. Ліга чемпіонів, само собою, на першому місці. Її я ще не вигравав. Я думаю, що кожен мріє про Лігу чемпіонів. І саме це найголовніша мета”, — підкреслив Сане.

Зауважимо, що на дитячому та юнацькому рівні німець виступав за “Ваттеншайд 09” (до 2005 року), “Шальке 04” (2005 — 2008) і леверкузенський “Байєр” (2008 — 2011). У 15-річному віці Сане знову приєднався до академії “Шальке”. Три роки по тому футболіст дебютував в Бундеслізі і в своєму першому ж професійному сезоні забив 13 м’ячів (2015/16). Влітку 2016 року півзахисник перейшов в “Манчестер Сіті”. У складі “Городян” під керівництвом Пепа Гвардіоли він двічі ставав чемпіоном Англії (2018, 2019), переможцем Кубка Англії, по два рази брав Кубок ліги і Суперкубок Англії. У 135 матчах у складі “Манчестер Сіті” він забив 39 м’ячів.

Крім того відзначимо, у листопаді 2015 року Сане дебютував у складі збірної Німеччини, з якою в 2016 році поїхав на чемпіонат Європи (один матч в півфіналі проти господарів турніру). У 21 матчі в складі Бундестім Сане забив 5 м’ячів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32