"Бавария" оформила трансфер одного из ведущих футболистов "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Немецкий полузащитник Лерой Сане изменил английский "Манчестер Сити" на мюнхенскую "Баварию", сообщает УНН со ссылкой на сайт немецкого клуба.
24-летний футболист подписал пятилетний контракт. Выступать в “Баварии” будет под номером 10. Со следующей недели Сане начнет готовиться вместе командой к новому сезону.
“С самого начала мы вели очень хорошие переговоры. Представленный план полностью убедил меня. „Бавария“ — очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели — эти цели подходят и мне. Поэтому для меня это был единственный выбор. У меня предельно четкие цели. Я хочу выиграть как можно больше титулов. Лига чемпионов, само собой, на первом месте. Ее я еще не выигрывал. Я думаю, что каждый мечтает о Лиге чемпионов. И именно это главная цель”, — подчеркнул Сане.
Заметим, что на детском и юношеском уровне немец выступал за “Ваттеншайд 09” (до 2005 года), “Шальке 04” (2005 — 2008) и леверкузенский “Байер” (2008 — 2011). В 15-летнем возрасте Сане снова присоединился к академии “Шальке”. Три года назад футболист дебютировал в Бундеслиге и в своем первом же профессиональном сезоне забил 13 мячей (2015/16). Летом 2016 полузащитник перешел в “Манчестер Сити”. В составе “Горожан” под руководством Пепа Гвардиолы он дважды становился чемпионом Англии (2018, 2019), победителем Кубка Англии, по два раза брал Кубок лиги и Суперкубок Англии. В 135 матчах в составе “Манчестер Сити” он забил 39 мячей.
Кроме того отметим, что в ноября 2015 года Сане дебютировал в составе сборной Германии, с которой в 2016 году поехал на чемпионат Европы (один матч в полуфинале против хозяев турнира). В 21 матче в составе Бундестим Сане забил 5 мячей.