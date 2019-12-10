"Баварія" наблизилась до трансферу гравця "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Гранд європейського футболу мюнхенська "Баварія" близька до придбання молодого бразильського таланту "Шахтаря" Тете, повідомляє УНН з посиланням на видання Gremistas.
Ресурс стверджує, що "Баварія" серйозно зацікавлена у придбанні 19-річного вінгера, і їх представники незабаром прибудуть в Україну для конкретних переговорів по Тете.
Посилаючись на агента гравця Пабло Буено, мюнхенська "Баварія" погодилася заплатити 50 млн. євро, які запросив "Шахтер" за бразильця.
Варто відзначити, в 16 матчах сезону за "гірників" Тете забив 4 рази при 3 асистах.
Нагадаємо, що у 2015 році мюнхенський гранд за 30 млн. євро придбав у "гірників" Дугласа Косту, який нині грає за "Ювентус".