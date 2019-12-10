"Бавария" подошла к трансферу игрока "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Гранд европейского футбола мюнхенская "Бавария" близка к приобретению молодого бразильского таланта "Шахтера" Тете, сообщает УНН со ссылкой на издание Gremistas.
Ресурс утверждает, что "Бавария" серьезно заинтересована в приобретении 19-летнего вингера, и их представители вскоре прибудут в Украину для конкретных переговоров по Тете.
Ссылаясь на агента игрока Пабло Буэно, мюнхенская "Бавария" согласилась заплатить 50 млн. Евро, которые пригласил "Шахтер" за бразильца.
Стоит отметить, в 16 матчах сезона за "горняков" Тете забил 4 раза при 3 ассист.
Напомним, что в 2015 году мюнхенский гранд по 30 млн. Евро приобрел у "горняков" Дуглас Коста, который сейчас играет за "Ювентус".