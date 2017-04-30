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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини

Київ • УНН

 • 13816 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. За три тури до фінішу чемпіонату Німеччини з футболу (Бундесліги) мюнхенська “Баварія” виборола чемпіонський титул, передає УНН з посиланням на сайт мюнхенської команди.

"Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини

У матчі 31-го туру Бундесліги “Баварія” на виїзді розгромила “Вольфсбург” — 6:0. Натомість “Лейпциг” зіграв внічию з “Інгольштадтом” і відстав від клубу з Мюнхена на 10 балів за три тури до фінішу.

“Цей сезон в Бундеслізі був фантастичним досвідом. Команда виконала дуже хорошу роботу. Ми заслужили цей титул, ми грали в гарний футбол. Тепер настав час відсвяткувати!” — наголосив наставник тріумфаторів Карло Анчелотті.

Варто відзначити, що для італійського наставника трофей став першим при роботі з “баварцями”, адже у Кубку Німеччини мюнхенці вилетіли на стадії півфіналу, а в Лізі чемпіонів — в чвертьфіналі.

Додамо також, “Баварія” виграла чемпіонат Німеччини в п’ятий раз поспіль і 27-й раз в історії.

 

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