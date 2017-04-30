"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии

В матче 31-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Вольфсбург" - 6: 0. Зато "Лейпциг" сыграл вничью с "Ингольштадтом" и отстал от клуба из Мюнхена на 10 баллов за три тура до финиша.

"Этот сезон в Бундеслиге был фантастическим опытом. Команда выполнила очень хорошую работу. Мы заслужили этот титул, мы играли в хороший футбол. Теперь настало время отпраздновать! ", - отметил наставник триумфаторов Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что для итальянского наставника трофей стал первым при работе с «баварцами», ведь в Кубке Германии мюнхенцы вылетели на стадии полуфинала, а в Лиге чемпионов - в четвертьфинале.

Добавим также, "Бавария" выиграла чемпионат Германии в пятый раз подряд и 27-й раз в истории.