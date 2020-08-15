"Баварія" декласувала "Барселону" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На стадіоні “Ештадіу ду Бенфіка” відбувся третій чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів “Баварія” поразки іспанській “Барселоні”, повідомляє УНН.
“Барселона” зазнала фантастичного розгрому через відсутність командної гри в цілому і зокрема при обороні своїх воріт.
У кожному з таймів був зафіксований однаковий рахунок — 4:1. Підсумковий — 8:2. Дублі у зустрічі оформив Томас Мюллер і Коутіньо, який з’явився на полі тільки на 75 хвилині. Ще по разу забивали Перішич, Гнарбі, Кімміх, Левандовскі.
Зазначимо, в цьому сезоні у кожному поєдинку Ліги чемпіонів забитим м’ячем відзначався Роберт Левандовскі.
Баварці вдосталь познущалися над своїми суперниками з Каталонії і вийшли в півфінал, де зіграють з переможцем пари “Манчестер Сіті” — “Ліон”.