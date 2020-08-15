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"Баварія" декласувала "Барселону" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 19278 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. На стадіоні “Ештадіу ду Бенфіка” відбувся третій чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів “Баварія” поразки іспанській “Барселоні”, повідомляє УНН.

“Барселона” зазнала фантастичного розгрому через відсутність командної гри в цілому і зокрема при обороні своїх воріт.

У кожному з таймів був зафіксований однаковий рахунок — 4:1. Підсумковий — 8:2. Дублі у зустрічі оформив Томас Мюллер і Коутіньо, який з’явився на полі тільки на 75 хвилині. Ще по разу забивали Перішич, Гнарбі, Кімміх, Левандовскі.

Зазначимо, в цьому сезоні у кожному поєдинку Ліги чемпіонів забитим м’ячем відзначався Роберт Левандовскі.

Баварці вдосталь познущалися над своїми суперниками з Каталонії і вийшли в півфінал, де зіграють з переможцем пари “Манчестер Сіті” — “Ліон”.

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