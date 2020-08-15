"Бавария" деклассировала "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На стадионе “Эштадиу ду Бенфика” состоялся третий четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов “Бавария” поражение испанской “Барселоне”, сообщает УНН.
“Барселона” потерпела фантастический разгром из-за отсутствия командной игры в целом и в частности при обороне своих ворот.
В каждом из таймов был зафиксирован одинаковый счет — 4:1. Итоговый — 8:2. Дубли во встрече оформил Томас Мюллер и Коутиньо, который появился на поле только на 75 минуте. Еще по разу забивали Перишич, Гнарби, Кимми, Левандовски.
Отметим, в этом сезоне в каждом поединке Лиги чемпионов забитым мячом отмечался Роберт Левандовски.
Баварцы вдоволь поиздевались над своими соперниками из Каталонии и вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары “Манчестер Сити” — “Лион”.