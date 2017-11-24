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Батькові моряка зниклого аргентинського підводного човна повідомили, що екіпаж загинув

Батькові моряка зниклого аргентинського підводного човна повідомили, що екіпаж загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. ВМС Аргентини неофіційно повідомили батька одного з моряків з аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" про те, що її екіпаж загинув, передає УНН з посиланням на Mitre.

Як повідомив батько моряка в інтерв'ю місцевій радіостанції, з ним зв'язався начальник його сина, який повідомив про вибух на її борту, а також про те, що "вижили на ній немає".

Також наголошується, що вибух стався на глибині від 200 до 1 тис. М вісім днів тому і що ніхто в таких умовах не має шансів на порятунок.

Офіційно ВМС Аргентини про загибель екіпажу не оголошували.

Нагадаємо, в районі зникнення аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" прогримів вибух.

Як повідомляв УНН, підводний човен "Сан-Хуан" ВМС США зникла 17 листопада на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата. На борту підводного човна перебували 44 члени екіпажу, вона мала у своєму розпорядженні запас кисню на шість днів.

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