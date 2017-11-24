Батькові моряка зниклого аргентинського підводного човна повідомили, що екіпаж загинув

Як повідомив батько моряка в інтерв'ю місцевій радіостанції, з ним зв'язався начальник його сина, який повідомив про вибух на її борту, а також про те, що "вижили на ній немає".

Також наголошується, що вибух стався на глибині від 200 до 1 тис. М вісім днів тому і що ніхто в таких умовах не має шансів на порятунок.

Офіційно ВМС Аргентини про загибель екіпажу не оголошували.

Нагадаємо, в районі зникнення аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" прогримів вибух.

Як повідомляв УНН, підводний човен "Сан-Хуан" ВМС США зникла 17 листопада на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата. На борту підводного човна перебували 44 члени екіпажу, вона мала у своєму розпорядженні запас кисню на шість днів.