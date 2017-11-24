Отцу моряка пропавшей аргентинской подлодки сообщили, что экипаж погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. ВМС Аргентины неофициально уведомили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб, передает УНН со ссылкой на Mitre.
Как сообщил отец моряка в интервью местной радиостанции, с ним связался начальник его сына, который сообщил о взрыве на ее борту, а также о том, что "выживших на ней нет".
Также отмечается, что взрыв произошел на глубине от 200 до 1 тыс. м восемь дней назад и что никто в таких условиях не имеет шансов на спасение.
Официально ВМС Аргентины о гибели экипажа не объявляли.
Напомним, в районе исчезновения аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" прогремел взрыв.
Как сообщал УНН, подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС США исчезла 17 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подводной лодки находились 44 члена экипажа, она располагала запас кислорода на шесть дней.