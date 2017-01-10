Батько загиблого на Майдані У.Голоднюка розпочав давати покази в суді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Святошинському суді сьогодні розпочали розгляд епізоду вбивства Устима Голоднюка під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва, покази надає батько загиблого, передає кореспондент УНН.
Сьогодні, 10 січня в Святошинському районному суді розпочалося чергове засідання у справі щодо розстрілів 20 лютого, де розглядається епізод вбивства Устима Голоднюка.
Свідчення почав надавати батько Устима Володимир Голоднюк.
Як повідомляв УНН, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту та надання цього наказу виконавцям — бійцям спецпідрозділу “Беркут”, що призвело до тяжких наслідків.