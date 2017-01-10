Отец погибшего на Майдане У.Голоднюка начал давать показания в суде

Сегодня, 10 января в Святошинском районном суде началось очередное заседание по делу о расстрелах 20 февраля, где рассматривается эпизод убийства Устима Голоднюка.

Показания начал давать отец Устим Владимир Голоднюк.

Как сообщал УНН, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя общественной безопасности столичной полиции, который дал незаконный приказ на силовое освобождение Майдана Независимости в г. Киеве от участников акции протеста и дачу этого приказа исполнителям - бойцам спецподразделения "Беркут", что привело к тяжелым последствиям.