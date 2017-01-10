Отец погибшего на Майдане У.Голоднюка начал давать показания в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Святошинском суде сегодня начали рассмотрение эпизода убийства Устима Голоднюка во время событий 20 февраля 2014 года в центре Киева, показания дает отец погибшего, передает корреспондент УНН.
Сегодня, 10 января в Святошинском районном суде началось очередное заседание по делу о расстрелах 20 февраля, где рассматривается эпизод убийства Устима Голоднюка.
Показания начал давать отец Устим Владимир Голоднюк.
Как сообщал УНН, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя общественной безопасности столичной полиции, который дал незаконный приказ на силовое освобождение Майдана Независимости в г. Киеве от участников акции протеста и дачу этого приказа исполнителям - бойцам спецподразделения "Беркут", что привело к тяжелым последствиям.