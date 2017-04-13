Батько вбив сина сокирою на Львівщині

“У Самбірський відділ поліції 12 квітня звернувся мешканець одного з сіл району, котрий повідомив, що о 20:45 до нього додому прийшов нетверезий односельчанин та заявив, що він кілька разів вдарив свого сина сокирою по голові. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в той вечір 51-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, повернувся додому о 20:15, взяв з господарського приміщення сокиру, пройшов у кімнату, де спав його 24-річний син та завдав йому чотири удари по голові гострою частиною сокири. Від отриманих травм син помер. Як пояснив батько, у такий спосіб він хотів помститись сину за те, що той принижував його та бив”, — повідомили у поліції.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 12 квітня УНН повідомляв,що на Рівненщині син живцем закопав матір.