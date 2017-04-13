Отец убил сына топором в Львовской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41217 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102537 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157026 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116685 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116628 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112617 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104298 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107090 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103585 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153758 просмотра

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Отец убил сына топором в Львовской области

Отец убил сына топором в Львовской области

Киев  •  УНН

 • 17047 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Вчера, 12 апреля, на Львовщине, в одном из сел Самборского района отец убил сына ударом топором по голове. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

“В Самборский отдел полиции 12 апреля обратился житель одного из сел района, который сообщил, что в 20:45 к нему домой пришел нетрезвый односельчанин и заявил, что он несколько раз ударил своего сына топором по голове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что в тот вечер 51-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой в 20:15, взял из хозяйственного помещения топор, прошел в комнату, где спал его 24-летний сын и нанес ему четыре удара по голове острой частью топора. От полученных травм сын скончался. Как пояснил отец, таким образом он хотел отомстить сыну за то, что тот унижал его и бил ”, - сообщили в полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 12 апреля УНН сообщал, что на Ровенщине сын заживо закопал мать .

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