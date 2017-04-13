Отец убил сына топором в Львовской области

“В Самборский отдел полиции 12 апреля обратился житель одного из сел района, который сообщил, что в 20:45 к нему домой пришел нетрезвый односельчанин и заявил, что он несколько раз ударил своего сына топором по голове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что в тот вечер 51-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой в 20:15, взял из хозяйственного помещения топор, прошел в комнату, где спал его 24-летний сын и нанес ему четыре удара по голове острой частью топора. От полученных травм сын скончался. Как пояснил отец, таким образом он хотел отомстить сыну за то, что тот унижал его и бил ”, - сообщили в полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 12 апреля УНН сообщал, что на Ровенщине сын заживо закопал мать .