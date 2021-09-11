Батько на смерть переїхав дворічну доньку у Львівській області

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. В одному з сіл Яворівського району Львівської області, 31-річний водій автомобіля Opel здійснив наїзд на дворічну дитину. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Львівської області у Facebook.

Цитата

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля „Опель“, 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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