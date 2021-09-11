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Отец насмерть переехал двухлетнюю дочь во Львовской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В одном из сел Яворовского района Львовской области, 31-летний водитель автомобиля Opel совершил наезд на двухлетнего ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Львовской области в Facebook.

Цитата

“Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля „Опель“, 31-летний местный житель, двигаясь задним ходом на собственном дворе, совершил наезд на свою двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок умер”, — говорится в сообщении.

Детали

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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