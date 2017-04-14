Батьки Р.Сущенка отримали лист від ув’язненого в РФ журналіста

Як зазначається, у листі Р.Сущенко пише, що перебуває “в нормальній фізичній і психічній формі”.

“Так що не хвилюйтеся за мене і не займайтеся самоїдством, що не можете мені конкретно допомогти. Моя вам порада: сприймайте, що зі мною сталося, по-філософськи... Головне, що вам, мої дорогі, як і моїй сімʼї, ніколи не буде соромно за те, що зі мною сталося...” — йдеться у листі Р.Сущенка.

Як пише Р.Сущенко, фізичного насильства щодо нього не застосовують, а до психологічного він уже “пристосувався”.

“Мені дуже допомагає підтримка рідних, журналістів — і українських, і зарубіжних, громадських наших і міжнародних організацій”, — вказав в’язень. Також він повідомив, що дуже допоміг йому журналіст Роман Цимбалюк — першим провідав його в СІЗО, приніс необхідні речі.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала українського журналіста Романа Сущенка, назвавши його “співробітником української розвідки”, який нібито “цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею”.

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею “шпигунство”.

Нагадаємо, Р.Сущенку дозволили побачення із дружиною в московському СІЗО.