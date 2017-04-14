Родители Р.Сущенка получили письмо от заключенного в РФ журналиста

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41217 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102537 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157024 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116685 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116628 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112617 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104298 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107090 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103585 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153757 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Родители Р.Сущенка получили письмо от заключенного в РФ журналиста

Родители Р.Сущенка получили письмо от заключенного в РФ журналиста

Киев  •  УНН

 • 9540 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Родители заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко получила в апреле письмо, датированное еще 28 января. Об этом со ссылкой на данные Национального союза журналистов Украины сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как отмечается, в письме Р.Сущенко пишет, что находится "в нормальной физической и психической форме".

"Так что не волнуйтесь за меня и не занимайтесь самоедством, что не можете мне конкретно помочь. Мой вам совет: воспринимайте, что со мной произошло, по-философски... Главное, что вам, мои дорогие, как и моей семье, никогда не будет стыдно за то, что со мной случилось... " - говорится в письме Р.Сущенко.

Как пишет Р.Сущенко, физического насилия к нему не применяют, а к психологическому он уже "приспособился".

"Мне очень помогает поддержка родных, журналистов - и украинских, и зарубежных, общественных наших и международных организаций", - отметил заключенный. Также он сообщил, что очень помог ему журналист Роман Цимбалюк - первым навестил его в СИЗО, принес необходимые вещи.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье "шпионаж".

Напомним, Р.Сущенко разрешили свидание с женой в московском СИЗО.

Украинские Национальные Новости

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