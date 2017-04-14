Родители Р.Сущенка получили письмо от заключенного в РФ журналиста

Как отмечается, в письме Р.Сущенко пишет, что находится "в нормальной физической и психической форме".

"Так что не волнуйтесь за меня и не занимайтесь самоедством, что не можете мне конкретно помочь. Мой вам совет: воспринимайте, что со мной произошло, по-философски... Главное, что вам, мои дорогие, как и моей семье, никогда не будет стыдно за то, что со мной случилось... " - говорится в письме Р.Сущенко.

Как пишет Р.Сущенко, физического насилия к нему не применяют, а к психологическому он уже "приспособился".

"Мне очень помогает поддержка родных, журналистов - и украинских, и зарубежных, общественных наших и международных организаций", - отметил заключенный. Также он сообщил, что очень помог ему журналист Роман Цимбалюк - первым навестил его в СИЗО, принес необходимые вещи.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье "шпионаж".

Напомним, Р.Сущенко разрешили свидание с женой в московском СИЗО.