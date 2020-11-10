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Батьки під час пандемії стали пити більше алкоголю - психологи знайшли пояснення

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Дослідження показали, що серед батьків частота вживаного алкоголю під час пандемії значно зросла. Психологи вважають, що причина - у стресі і обмежених можливостях, щоб відволіктися від домашніх турбот, передає УНН із посиланням на The Washington Post.

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Так, у травневому опитуванні, проведеному Research Triangle Institute International, дослідники опитали 993 особи з усіх кінців США про їхні звички споживання алкоголю до і після пандемії. Було виявлено, що кількість алкогольних напоїв на день у середньому на людину збільшилася на 27%. Вживання алкоголю, який "перевищує рекомендовані норми", збільшилося на 21%. Дослідники також виявили, що ці показники були значно вищими у респондентів з дітьми.

Психолог і професор університету Пеппердайн у Малібу, Каліфорнія, Тема Браянт вважає, що причиною цього є проблеми, пов'язані зі спробами працювати з дому і піклуватися про освіту дітей. Крім того, у зв'язку з пандемією можливості для того, щоб відволіктися, стали вельми обмеженими. Все це є стресом для батьків. А особливо - для жінок, які, як правило, беруть на себе більше обов'язків по дому і догляду за дітьми, ніж чоловіки.

На думку психолога, крім фізичних навантажень від багатозадачності, батьки мають справу з багатьма емоційними проблемами. Також вони турбуються про своє здоров'я, здоров'я своїх дітей і старих батьків. Ще батьки бояться втратити роботу і можливість оплачувати рахунки.

Мати двох дітей шести та восьми років Елен Фіцпатрік визнає, що пила під час пандемії більше. І вона чесно ділилася цим у соціальних мережах з іншими батькам, щоб вони не звинувачували себе за зайвий келих.

"Ми люди. Бути мамою складно, дистанційне навчання складне, відправити дітей до школи складно, тепер все складно. І найгірше, що ти можеш зробити - це зациклюватися на своїх помилках", - вважає Фіцпатрік.

Нагадаємо, що українці надають перевагу алкогольним напоям вітчизняного виробництва: на них припадає понад 70% "спиртних" покупок. Причина - у різноманітності українського алкоринку, високій якості та помірній ціні.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм"(ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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