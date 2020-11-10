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Родители во время пандемии стали пить больше алкоголя - психологи нашли объяснение

Родители во время пандемии стали пить больше алкоголя - психологи нашли объяснение

Киев  •  УНН

 • 11578 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Исследования показали, что среди родителей частота употребляемого алкоголя во время пандемии значительно возросла. Психологи считают, что причина - в стрессе и возможностях, чтобы отвлечься от домашних забот, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

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Так, в майском опросе, проведенном Research Triangle Institute International, исследователи опросили 993 человека со всех концов США об их привычках потребления алкоголя до и после пандемии. Было обнаружено, что количество алкогольных напитков в день в среднем на человека увеличилось на 27%. Употребление алкоголя, который "превышает рекомендованные нормы", увеличилось на 21%. Исследователи также обнаружили, что эти показатели были значительно выше у респондентов с детьми.

Психолог и профессор университета Пеппердайн в Малибу, Калифорния, Тема Брайант считает, что причиной этого являются проблемы, связанные с попытками работать из дома и заботиться об образовании детей. Кроме того, в связи с пандемией возможности для того, чтобы отвлечься, стали весьма ограниченными. Все это является стрессом для родителей. А особенно – для женщин, которые, как правило, берут на себя больше обязанностей по дому и уходу за детьми, чем мужчины.

По мнению психолога, помимо физических нагрузок от многозадачности, родители имеют дело со многими эмоциональными проблемами. Также они беспокоятся о своем здоровье, здоровье своих детей и престарелых родителей. Еще родители боятся потерять работу и возможность оплачивать счета.
Мать двоих детей шести и восьми лет Элен Фицпатрик признает, что пила во время пандемии больше. И она честно делилась об этом в социальных сетях с другими родителям, чтобы они не винили себя за лишний бокал.

"Мы люди. Быть мамой сложно, дистанционное обучение сложно, отправить детей в школу сложно, теперь все сложно. И худшее, что ты можешь сделать — это зацикливаться на своих ошибках", - считает Фицпатрик.

Напомним, что украинцы предпочитают алкогольные напитки отечественного производства: на них приходится более 70% "спиртных" покупок. Причина - в разнообразии украинской алкорынка, высоком качестве и умеренной цене.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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