Батька "бурштинового прокурора" арештували через смертельну ДТП на Волині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Луцький міськрайонний суд вчора арештував на 60 діб 57-річного водія, який поблизу Луцька насмерть збив жінку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Волинській області.
При цьому суд ухвалив арешт без можливості внесення застави.
У понеділок, 30 січня, водій Subaru Tribeca виїхав на смугу зустрічного руху, де наїхав на 35-річну мешканку Луцького району.
Жінка загинула на місці, а водій втік з місця ДТП.
Як з’ясувалося, за кермом перебував батько Андрія Боровика, колишнього заступника прокурора Рівненської області, якого підозрюють у причетності до “кришування” нелегального видобутку бурштину.
Згодом 57-річному чоловіку слідчі повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.