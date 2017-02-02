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Отца "янтарного прокурора" арестовали за смертельное ДТП на Волыни

Киев • УНН

 • 11461 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Луцкий горрайонный суд вчера арестовал на 60 суток 57-летнего водителя, который вблизи Луцка насмерть сбил женщину. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Волынской области.

Отца "янтарного прокурора" арестовали за смертельное ДТП на Волыни

При этом суд принял решение об аресте без возможности внесения залога.

В понедельник, 30 января, водитель Subaru Tribeca выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 35-летнюю жительницу Луцкого района.

Женщина погибла на месте , а водитель скрылся с места ДТП.

Как выяснилось, за рулем находился отец Андрея Боровика, бывшего заместителя прокурора Ровенской области, которого подозревают в причастности к "крышеванию" нелегальной добычи янтаря.

Впоследствии 57-летнему мужчине следователи сообщили о подозрении в совершении преступления , предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

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