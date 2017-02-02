Отца "янтарного прокурора" арестовали за смертельное ДТП на Волыни
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Луцкий горрайонный суд вчера арестовал на 60 суток 57-летнего водителя, который вблизи Луцка насмерть сбил женщину. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Волынской области.
При этом суд принял решение об аресте без возможности внесения залога.
В понедельник, 30 января, водитель Subaru Tribeca выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 35-летнюю жительницу Луцкого района.
Женщина погибла на месте , а водитель скрылся с места ДТП.
Как выяснилось, за рулем находился отец Андрея Боровика, бывшего заместителя прокурора Ровенской области, которого подозревают в причастности к "крышеванию" нелегальной добычи янтаря.
Впоследствии 57-летнему мужчине следователи сообщили о подозрении в совершении преступления , предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.