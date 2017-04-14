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Батальйон НАТО заступив на чергування біля кордону Польщі з РФ

Батальйон НАТО заступив на чергування біля кордону Польщі з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Багатонаціональний батальйон НАТО заступив на бойове чергування в Польщі, поблизу кордону з Калінінградською областю Росії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Підрозділ базується біля міста Ожиш за 60 км від кордону.

Президент Польщі Анджей Дуда, який приїхав до Ожиша, назвав це “історичним моментом” для країни.

“Не буде перебільшенням сказати, що покоління поляків чекали цього моменту з кінця Другої світової війни, покоління мріяли стати частиною справедливого, єдиного, демократичного і вільного Заходу”, — сказав він.

Батальйон буде діяти під командуванням США і налічуватиме близько тисячі військовослужбовців, зокрема, з Великої Британії, Румунії і Хорватії.

Ця частина розгортається окремо від бойової батальйонної групи США чисельністю у три з половиною тисячі осіб, яка прибула до Польщі раніше і дислокується на південному заході країни біля кордону з Німеччиною.

Такі багатонаціональні підрозділи НАТО під командуванням Німеччини, Канади і Великої Британії планують розгорнути цього року також у Литві, Латвії та Естонії.

Як повідомляв УНН, 30 березня на засіданні Ради Росія — НАТО сторони обмінялися інформацією щодо російських частин на заході РФ та військових угруповань, які розгортає НАТО в Польщі та країнах Балтії.

 

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