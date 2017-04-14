Батальон НАТО заступил на дежурство у границы Польши с РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41196 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102529 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157010 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116676 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116620 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112612 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104294 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107089 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103584 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Батальон НАТО заступил на дежурство у границы Польши с РФ

Батальон НАТО заступил на дежурство у границы Польши с РФ

Киев  •  УНН

 • 12233 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Многонациональный батальон НАТО заступил на боевое дежурство в Польше, близ границы с Калининградской областью России, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Подразделение базируется возле города Ожиш в 60 км от границы.

Президент Польши Дуда, который приехал в Ожиш, назвал это “историческим моментом” для страны.

“Не будет преувеличением сказать, что поколения поляков ждали этого момента с конца Второй мировой войны, поколения мечтали стать частью справедливого, единого, демократического и свободного Запада”, — сказал он.

Батальон будет действовать под командованием США. Он насчитывает около тысячи военнослужащих, в частности, из Великобритании, Румынии и Хорватии.

Эта часть разворачивается отдельно от боевой батальонной группы США численностью в три с половиной тысячи человек, которая прибыла в Польшу раньше и дислоцируется на юго-западе страны у границы с Германией.

Такие многонациональные подразделения НАТО под командованием Германии, Канады и Великобритании планируют развернуть в этом году также в Литве, Латвии и Эстонии.

Как сообщал УНН, 30 марта на заседании Совета Россия — НАТО стороны обменялись информацией о российских частях на западе РФ и войсковых группировоках, которые разворачивает НАТО в Польше и странах Балтии.

 

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