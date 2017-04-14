Батальон НАТО заступил на дежурство у границы Польши с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Многонациональный батальон НАТО заступил на боевое дежурство в Польше, близ границы с Калининградской областью России, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Подразделение базируется возле города Ожиш в 60 км от границы.
Президент Польши Дуда, который приехал в Ожиш, назвал это “историческим моментом” для страны.
“Не будет преувеличением сказать, что поколения поляков ждали этого момента с конца Второй мировой войны, поколения мечтали стать частью справедливого, единого, демократического и свободного Запада”, — сказал он.
Батальон будет действовать под командованием США. Он насчитывает около тысячи военнослужащих, в частности, из Великобритании, Румынии и Хорватии.
Эта часть разворачивается отдельно от боевой батальонной группы США численностью в три с половиной тысячи человек, которая прибыла в Польшу раньше и дислоцируется на юго-западе страны у границы с Германией.
Такие многонациональные подразделения НАТО под командованием Германии, Канады и Великобритании планируют развернуть в этом году также в Литве, Латвии и Эстонии.
Как сообщал УНН, 30 марта на заседании Совета Россия — НАТО стороны обменялись информацией о российских частях на западе РФ и войсковых группировоках, которые разворачивает НАТО в Польше и странах Балтии.