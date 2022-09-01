"Батальйон Монако": ДБР запросило екстрадицію одного з фігурантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало документи на екстрадицію одного з фігурантів справи "Батальйон Монако". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
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"Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Щодо іншої персони, згаданої у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, яка належить фігуранту.
Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.
Також під час розслідування виявили, що ці компанії після анексії Криму продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.
За матеріалами ДБР накладено арешт на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на Лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців.
Нагадаємо
17 серпня працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Монако військовозобов’язаних громадян України під час повномасштабного вторгнення росії.