"Батальон Монако": ГБР запросило экстрадицию одного из фигурантов

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"Работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он подозревается в уголовном производстве Бюро по поводу незаконной растраты средств. Сейчас принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС", – говорится в сообщении.

Детали

Относительно другой персоны, упомянутой в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, которая принадлежит фигуранту.

Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.

Также во время расследования было обнаружено, что эти компании после аннексии Крыма продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", который отдыхает на Лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев.

Напомним

17 августа работники ГБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании, по выезду в Монако военнообязанных граждан Украины во время полномасштабного вторжения России.