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Баскська партія включила колишніх терористів ЕТА до виборчого списку: родини жертв терористичної організації обурені

Баскська партія включила колишніх терористів ЕТА до виборчого списку: родини жертв терористичної організації обурені

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Родини жертв терористичної організації ЕТА розлючені, рішенням Баскської націоналістичної партії, яка включила колишніх терористів до своїх офіційних списків на регіональних та муніципальних виборах. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Родини жертв колишнього терористичного угрупування ЕТА обурені тим, що баскська партія EH Bildu, яка виступає за незалежність, включила 44 засуджених колишніх членів ЕТА до своїх офіційних списків на регіональних та муніципальних виборах.

Рішення EH Bildu включити колишніх членів ЕТА, семеро з яких були засуджені за вбивство, в деякі з 300 списків на муніципальні вибори в Країні Басків і Наваррі викликало запеклі дебати в політичних колах регіону, зокрема, і в Мадриді, де передвиборча кампанія проходить в особливо гарячій фазі.

За повідомленням міжнародного інформаційного агенства EFE, серед перших політиків, які відреагували на цей крок, був міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, який назвав крок EH Bildu "образою демократії" і "серйозною шкодою для жертв тероризму".

У суботу лідер правоцентристської опозиційної Народної партії (PP/EPP) Альберто Нуньєс Фейхо заявив, що неприпустимим є не лише той факт, що колишні члени ЕТА є у списках партії EH Bildu, але й те, що PSOE має підтримку баскської партії, яка виступає за незалежність.

Доповнення

Родини жертв ЕТА достатньо брухливо відреагували на таке рішення. Даніель Портеро, президент організації Dignidad y Justicia ("Гідність і справедливість"), закликав іспанську прокуратуру перевірити, чи відповідає цей крок положенням Закону про політичні партії.

У Asociación de Víctimas del Terrorismo (Асоціація жертв тероризму), яка проаналізувала вироки 44 кандидатів EH Bildu, зазначили, що всі вони відбули покарання у вигляді "дискваліфікації" тому, немає підстав для позбавлення права бути обраними. Про це повідомило громадське регіональне баскське радіо і телебачення EITB.

Син колишнього головного прокурора Андалусії Луїса Портеро, вбитого ЕТА в жовтні 2000 року, підкреслив, що спірні кандидатури можуть являти собою "грубе порушення" Закону про політичні партії, "оскільки політичне формування EH Bildu включає у свої списки людей, засуджених за тероризм", що призведе до "оголошення їх поза законом".

До цього Консуело Ордоньєс, президент групи "Жертви тероризму в Країні Басків" (Covite), заявила, що ініціатива EH Bildu є "провокацією" і результатом "дефіциту демократії".

Довідково

Euskal Herria Bildu - коаліція баскських партій, що виступають за незалежність і націоналістичні партії. Заснована у 2012 році, вона має чотирьох депутатів у парламенті. Її лідером є колишній член ЕТА Арнальдо Отегі.

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