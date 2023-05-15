Баскская партия включила бывших террористов ЕТА в избирательный список: семьи жертв террористической организации возмущены
Киев • УНН
КИЇВ. 15 мая. УНН. Семьи жертв террористической организации ЕТА разъярены, решением Баскской националистической партии, которая включила бывших террористов в свои официальные списки на региональных и муниципальных выборах. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
Семьи жертв бывшей террористической группировки ЕТА возмущены тем, что баскская партия EH Bildu, выступающая за независимость, включила 44 осужденных бывших членов ЕТА в свои официальные списки на региональных и муниципальных выборах.
Решение EH Bildu включить бывших членов ЕТА, семеро из которых были осуждены за убийство, в некоторые из 300 списков на муниципальные выборы в Стране Басков и Наварре, вызвало ожесточенные дебаты в политических кругах региона, в частности, и в Мадриде, где предвыборная кампания проходит в особенно горячей фазе.
По сообщению международного информационного агентства EFE, среди первых политиков, отреагировавших на этот шаг, был министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, который назвал шаг EH Bildu "оскорблением демократии" и "серьёзным ущербом для жертв терроризма".
В субботу лидер правоцентристской оппозиционной Народной партии (PP/EPP) Альберто Нуньес Фейхо заявил, что недопустимым является не только тот факт, что бывшие члены ЕТА есть в списках партии EH Bildu, но и то, что PSOE имеет поддержку баскской партии, выступающей за независимость.
Дополнение
Семьи жертв ЕТА достаточно жестко отреагировали на такое решение. Даниэль Портеро, президент организации Dignidad y Justicia ("Достоинство и справедливость"), призвал испанскую прокуратуру проверить, соответствует ли этот шаг положениям Закона о политических партиях.
В Asociación de Víctimas del Terrorismo (Ассоциация жертв терроризма), которая проанализировала приговоры 44 кандидатов EH Bildu, отметили, что все они отбыли наказание в виде "дисквалификации" поэтому, нет оснований для лишения права быть избранными. Об этом сообщило общественное региональное баскское радио и телевидение EITB.
Сын бывшего главного прокурора Андалусии Луиса Портеро, убитого ЕТА в октябре 2000 года, подчеркнул, что спорные кандидатуры могут представлять собой "грубое нарушение" Закона о политических партиях, "поскольку политическое формирование EH Bildu включает в свои списки людей, осужденных за терроризм", что приведет к "объявлению их вне закона".
К этому Консуэло Ордоньес, президент группы "Жертвы терроризма в Стране Басков" (Covite), заявила, что инициатива EH Bildu является "провокацией" и результатом "дефицита демократии".
Справочно
Euskal Herria Bildu - коалиция баскских партий, выступающих за независимость и националистические партии. Основанная в 2012 году, она имеет четырех депутатов в парламенте. Ее лидером является бывший член ЕТА Арнальдо Отеги.