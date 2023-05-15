Баскская партия включила бывших террористов ЕТА в избирательный список: семьи жертв террористической организации возмущены

Детали

Семьи жертв бывшей террористической группировки ЕТА возмущены тем, что баскская партия EH Bildu, выступающая за независимость, включила 44 осужденных бывших членов ЕТА в свои официальные списки на региональных и муниципальных выборах.

Решение EH Bildu включить бывших членов ЕТА, семеро из которых были осуждены за убийство, в некоторые из 300 списков на муниципальные выборы в Стране Басков и Наварре, вызвало ожесточенные дебаты в политических кругах региона, в частности, и в Мадриде, где предвыборная кампания проходит в особенно горячей фазе.

По сообщению международного информационного агентства EFE, среди первых политиков, отреагировавших на этот шаг, был министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, который назвал шаг EH Bildu "оскорблением демократии" и "серьёзным ущербом для жертв терроризма".

В субботу лидер правоцентристской оппозиционной Народной партии (PP/EPP) Альберто Нуньес Фейхо заявил, что недопустимым является не только тот факт, что бывшие члены ЕТА есть в списках партии EH Bildu, но и то, что PSOE имеет поддержку баскской партии, выступающей за независимость.

Дополнение

Семьи жертв ЕТА достаточно жестко отреагировали на такое решение. Даниэль Портеро, президент организации Dignidad y Justicia ("Достоинство и справедливость"), призвал испанскую прокуратуру проверить, соответствует ли этот шаг положениям Закона о политических партиях.

В Asociación de Víctimas del Terrorismo (Ассоциация жертв терроризма), которая проанализировала приговоры 44 кандидатов EH Bildu, отметили, что все они отбыли наказание в виде "дисквалификации" поэтому, нет оснований для лишения права быть избранными. Об этом сообщило общественное региональное баскское радио и телевидение EITB.

Сын бывшего главного прокурора Андалусии Луиса Портеро, убитого ЕТА в октябре 2000 года, подчеркнул, что спорные кандидатуры могут представлять собой "грубое нарушение" Закона о политических партиях, "поскольку политическое формирование EH Bildu включает в свои списки людей, осужденных за терроризм", что приведет к "объявлению их вне закона".

К этому Консуэло Ордоньес, президент группы "Жертвы терроризма в Стране Басков" (Covite), заявила, что инициатива EH Bildu является "провокацией" и результатом "дефицита демократии".

Справочно

Euskal Herria Bildu - коалиция баскских партий, выступающих за независимость и националистические партии. Основанная в 2012 году, она имеет четырех депутатов в парламенте. Ее лидером является бывший член ЕТА Арнальдо Отеги.