Baskino, Filmix та HD REZKA: в Україні розширили список заборонених сайтів з піратськими фільмами

Медіарегулятор оновив список вебсайтів заборонених медіасервісів Baskino, Filmix і HD REZKA, які підлягають обмеженню на території України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення.

Національна рада збільшила список вебсайтів, що використовуються для надання доступу до медіасервісів Baskino, Filmix і HD REZKA. Такі сервіси підлягають обмеженню на території України. Відповідні рішення ухвалено у зв’язку із виявленими новими вебсайтами, за допомогою яких сервіси після обмеження і далі наявні у вільному доступі для користувачів з України - йдеться в повідомленні.

У Переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресорки оновлено технічні параметри медіасервісів, які доповнено такими вебсайтами:

⦁ Baskino – 33 вебсайти: baskino.day, baskino.fm, baskino.se, vu.baksino.website, www.baskino.mom, ze.baskino-space.fun, baskino.ink, baskino.biz, nu53.baskino.one, baskinoo.com, baskino.film, baskino.club, baskino.so, baskino.ai, hdtv.baskino.is, film.baskino.is, baskino.is, baskinotv.com, baskinokz.me, baskinokz.com, baskinohd.net, baskino1.pro, ru6.baskino.one, ru6.baskino.link, ru2.baskino.one, ru16.baskino.one, ru12.baskino.one, nu13.baskino.one, n1.baskino.link, e.hd-baskino.com, c.hd-baskino.com, baskino.im, nu30.baskino.bond;

⦁ Filmix – 13 вебсайтів: filmix.fm, filmix.ws, filmix.pics, filmix.news, filmix.live, filmix.la, filmix.fun, filmix.pub, filmix.fan, filmix.me, filmix.biz, filmix.pro, filmix.watch;

⦁ HD REZKA – 40 вебсайтів: rezka.biz, rezka-ua.tv, hdrezka-me.net, hdrezka.club, hdrezka.buzz, hdrezka.loan, hdrezka.rest, hdrezka.center, hdrezka.city, hdrezka.fyi, hdrezka.today, hdrezka.win, hdrezka.tips, hdrezka.vip, hdrezka.solutions, omnirezka.tv, www.hdrezka.by, rezka.bid, rezka.ac, the-hdrezka.uk, hd-rezka.li, the-hdrezka.net, rezka.plus, rezka.gg, hdrezka-play.com, hd-rezka.mov, hd-rezka.tv, hd-rezka.su, hdrezka.news, hdrezka.in, hdrezka.info, rezka.re, rezka.it, hdrezka.it, hd-rezka.one, hd-rezka.pro, hdrezka.ing, hdzo-rezka.net, hdrezka7.com, hd-rezka.one.

На сьогодні до Переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів.

Ознайомитися з актуальним списком можна за посиланням.

Доповнення

У 2023 році Нацрада поповнила перелік сервісів держави-агресора ще 16 медіасервісами.