Баскетболістки "Інтерхіма" здобули другий в історії команди Кубок України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У київському “Меридіані” розіграли восьмий в історії Кубок України з баскетболу серед жінок, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У фінальному протистоянні зіткнулися представниці столиці “Київ-Баскет” та одеський “Інтерхім-СДЮСШОР”.
“Київ-Баскет” розпочав звично і з початку матчу вирішив піти у відрив. Але одеситки не дали цього зробити. Господарки нервували. Кидки здалеку тільки через раз досягали мети. Тож після першої чверті “Київ-Баскет” вів 16:14, а на перерву команди пішли за рахунку 31:30 на користь “смугастих”.
Третю чверть одеситки розпочав вдало — Христина Карп реалізувала “два з фолом” і вивела Одесу вперед 33:31. Такого ще не було — результативна атака далася “Київ-Баскету” лише на екваторі чверті, коли суперник вже вів +7 очок. Але варто було Ольховик поцілити з-за дуги, як тим самим відповіла Мітіна — “нечуване нахабство” з боку гостей. Наприкінці цієї ділянки “Інтерхім” вже вів +13.
Підопічні Ірини Щипакіної майстерно “вчепилися” у переможний результат — 74:66.
Варто відзначити, що “Інтерхім” вже вигравав Кубок України у сезоні 2015/16 років.