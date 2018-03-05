Баскетболистки "Интерхими" получили второй в истории команды Кубок Украины

В финальном противостоянии столкнулись представительницы столицы “Киев-Баскет” и одесский “Интерхим-СДЮСШОР”.

“Киев-Баскет” начал привычно и с начала матча решил уйти в отрыв. Но одесситки не дали этого сделать. Хозяйки нервничали. Броски издалека только через раз достигали цели. Поэтому после первой четверти “Киев-Баскет” вел 16:14, а на перерыв команды ушли при счете 31:30 в пользу “полосатых”.

Третью четверть одесситки начал удачно — Кристина Карп реализовала “два с фолом” и вывела Одессу вперед 33:31. Такого еще не было — результативная атака дала “Киев-Баскет” только на экваторе четверти, когда соперник уже вел +7 очков. Но стоило Ольховик попасть из-за дуги, как тем самым ответила Митина — “неслыханное нахальство” со стороны гостей. В конце этого участка “Интерхим” уже вел +13.

Подопечные Ирины Щипакинои искусно “вцепились” в победный результат — 74:66.

Стоит отметить, что “Интерхим” уже выигрывал Кубок Украины в сезоне 2015/16 годов.