Баскетболісти збірної України провели результативні матчі в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Центрові збірної України В'ячеслав Кравцов і Артем Пустовий проявили високу результативність у поєдинках чемпіонату Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
В.Кравцов допоміг БК “Валенсії” обіграти на власному паркеті одного із конкурентів “Басконію” — 99:91.Наш співвітчизник провів на майданчику 25 хвилин та записав на свій рахунок 10 балів (4/5 двоочкові, 2/3 штрафні), 2 підбирання, 3 блок-шоти, 1 перехоплення і 1 передачу при 3 втратах.
А.Пустовий відзначився 12 очками за 18 хвилин у складі “Обрадойро” проти БК “Гран Канарія”. Також центровий здійснив 6 підбирань, 2 блок-шоти, 1 передачу. Проте “Обрадойро” зазнало шостої поразки в чемпіонаті — 87:90.
Нагадаємо, що “Валенсія” має 5 перемог при 2 поразках — 4 місце, “Обрадойро” у 8 зустрічах виграли двічі — 13 сходинку.
Додамо також, гранди іспанського баскетболу “Реал” і “Барселона” здобули свої шості перемоги — каталонці обіграли в гостях “Мурсію” 83:99, а мадридці вдома переграли “Тенеріфе” 86:59.
Як повідомляв УНН, чинний чемпіон України южненський “Хімік” в домашньому СК “Олімп” завдав поразки гравцям БК “Запоріжжя-ZOG” в рамках поєдинку Суперліги Парі-Матч.