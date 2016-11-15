Баскетболисты сборной Украины провели результативные матчи в чемпионате Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Центровые сборной Украины Вячеслав Кравцов и Артем Пустовой проявили высокую результативность в матчах чемпионата Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.б
В.Кравцов помог БК "Валенсии" обыграть на своем паркете одного из конкурентов "Басконии" - 99: 91.Наш соотечественник провел на площадке 25 минут и записал на свой счет 10 баллов (4/5 двухочковые, 2/3 штрафные), 2 подбора, 3 блок-шота, 1 перехват и 1 передачу при 3 потерях.
А.Пустовий отличился 12 очками за 18 минут в составе "Обрадойро" против БК "Гран Канария". Также центровой совершил 6 подборов, 2 блок-шота, 1 передачу. Однако "Обрадойро" потерпело шестое поражение в чемпионате - 87:90.
Напомним, что "Валенсия" имеет 5 побед при 2 поражениях - 4 место, "Обрадойро" в 8 встречах выиграли дважды - 13 место.
Добавим также, гранды испанского баскетбола "Реал" и "Барселона" одержали свои шестые победы - каталонцы обыграли в гостях "Мурсию" 83:99, а мадридцы дома переиграли "Тенерифе" 86:59.
Как сообщал УНН, действующий чемпион Украины "Химик" в домашнем СК "Олимп" нанес поражение игрокам БК "Запорожье-ZOG" в рамках поединка Суперлиги Пари-Матч.