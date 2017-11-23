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Баскетболісти України вирушили в Швецію на стартову гру відбору до ЧС-2019

Баскетболісти України вирушили в Швецію на стартову гру відбору до ЧС-2019

Київ • УНН

 • 14066 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Збірна України у складі 12 гравців вирушила до Норрчепінга (Швеція) на перший матч кваліфікації до баскетбольного чемпіонату світу 2019 року. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.

Головний тренер "жовто-блакитних" Євген Мурзін вирішив взяти на стартовий поєдинок першого кваліфікаційного етапу квартету В зі Швецією, 9 гравців із зарубіжних чемпіонатів і тільки трьох з української Суперліги Парі-Матч.

До вашої уваги повний склад баскетболістів:
• В'ячеслав Бобров "П'єно Жвайгздес" (Литва)
• Сергій Гладир "АС Монако" (Франція)
• Ігор Зайцев "Роса Радом" (Польща)
• Олександр Кольченко "Черкаські Мавпи"
• Максим Корнієнко "Ювентус" (Литва)
• В'ячеслав Кравцов "Ескішехір" (Туреччина)
• Олександр Липовий "Промітеас"(Греція)
• Денис Лукашов "Вітаутас" (Литва)
• Олександр Мішула "Дніпро"
• Артем Пустовий "Обрадойро" (Іспанія)
• Максим Пустозвонов "Кантон" (США)
• Олександр Рябчук "Хімік".

Примітно, що ще 3 гравці збірної, а саме Володимир Конєв, Руслан Отверченко і В'ячеслав Петров залишилися у Києві і тренуються у "Палаці спорту", адже будь-хто з них може взяти участь у матчі проти збірної Туреччини, який відбудеться 26 листопада.

Варто відзначити, що поєдинок зі шведами відбудеться 24 листопада о 20:00.

Додамо також, українцям потрібно зайняти місце в першій трійці задля виходу в друге коло відбору на ЧС-2019.

Українські Національні Новини

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