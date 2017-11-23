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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20410 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Баскетболисты Украины отправились в Швецию на стартовую игру отбора к ЧМ-2019

Баскетболисты Украины отправились в Швецию на стартовую игру отбора к ЧМ-2019

Киев  •  УНН

 • 14063 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сборная Украины в составе 12 игроков отправилась в Норрчёпинг (Швеция) на первый матч квалификации к баскетбольного чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

Главный тренер "желто-синих" Евгений Мурзин решил взять на стартовый поединок первого квалификационного этапа квартета В со Швецией, 9 игроков из зарубежных чемпионатов и только трех из украинской Суперлиги Пари-Матч.

Вашему вниманию полный состав баскетболистов:
• Вячеслав Бобров "Пьен Жвайгздес" (Литва)
• Сергей Гладырь "АС Монако" (Франция)
• Игорь Зайцев "Роса Радом" (Польша)
• Александр Кольченко "Черкасские Обезьяны"
• Максим Корниенко "Ювентус" (Литва)
• Вячеслав Кравцов "Эскишехир" (Турция)
• Александр Липовый "Промитеас" (Греция)
• Денис Лукашов "Витаутас" (Литва)
• Александр Мишула "Днепр"
• Артем Пустовой "Обрадойро" (Испания)
• Максим Пустозвонов "Кантон" (США)
• Александр Рябчук "Химик".

Примечательно, что еще 3 игрока сборной, а именно Владимир Конев, Руслан Отверченко и Вячеслав Петров остались в Киеве и тренируются в "Дворце спорта", ведь любой из них может принять участие в матче против сборной Турции, состоится 26 ноября .

Стоит отметить, что поединок со шведами состоится 24 ноября в 20:00.

Добавим также, Украинской нужно занять место в первой тройке для выхода во второй круг отбора на ЧМ-2019.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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