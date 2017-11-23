Баскетболисты Украины отправились в Швецию на стартовую игру отбора к ЧМ-2019

Главный тренер "желто-синих" Евгений Мурзин решил взять на стартовый поединок первого квалификационного этапа квартета В со Швецией, 9 игроков из зарубежных чемпионатов и только трех из украинской Суперлиги Пари-Матч.

Вашему вниманию полный состав баскетболистов:

• Вячеслав Бобров "Пьен Жвайгздес" (Литва)

• Сергей Гладырь "АС Монако" (Франция)

• Игорь Зайцев "Роса Радом" (Польша)

• Александр Кольченко "Черкасские Обезьяны"

• Максим Корниенко "Ювентус" (Литва)

• Вячеслав Кравцов "Эскишехир" (Турция)

• Александр Липовый "Промитеас" (Греция)

• Денис Лукашов "Витаутас" (Литва)

• Александр Мишула "Днепр"

• Артем Пустовой "Обрадойро" (Испания)

• Максим Пустозвонов "Кантон" (США)

• Александр Рябчук "Химик".

Примечательно, что еще 3 игрока сборной, а именно Владимир Конев, Руслан Отверченко и Вячеслав Петров остались в Киеве и тренируются в "Дворце спорта", ведь любой из них может принять участие в матче против сборной Турции, состоится 26 ноября .

Стоит отметить, что поединок со шведами состоится 24 ноября в 20:00.

Добавим также, Украинской нужно занять место в первой тройке для выхода во второй круг отбора на ЧМ-2019.