Баскетболісти України перемогли Швецію і очолили групу відбору до ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У київському “Палаці Спорту” відбулося протистояння четвертого туру групи В відбіркового циклу до чемпіонату світу-2019 з баскетболу, передає кореспондент УНН.
Перша чверть пройшла в результативному руслі. Спочатку був активний старт гостей 5:0, але згодом “жовто-блакитні” вирівняли ситуацію на паркеті і пішли на перший відпочинок виграючи 26:25. Наступний відрізок став одним із ключових.
Підопічні Мурзіна агресивно захищалися, що вилилося в помилки шведів та ривок українців 25:7.
В наступній половині зустрічі господарі мали солідну перевагу більше ніж 20 очок, однак кінцівку зустрічі закінчували гравці ротації України, тому підсумковий результат не став розгромним — 77:66.
Відзначимо, що у складі України Ігор Зайцев приніс 13 очок, Гладир 11, Джетер 11 + 6 передач, Кравцов 10 + 7 підбирань.
Примітно, що в іншій зустрічі квартету Латвія вдома впоралася з Туреччиною.
Таким чином, Україна захопила лідерство у групі — 3 перемоги і 1 поразка. У Латвії і Туреччини по 2 перемоги, шведи мають одну. Три команди вийдуть до другого кваліфікаційного етапу.
Додамо також, у наступній грі 28 червня Україна в гостях змагатиметься з Туреччиною.