Баскетболисты Украины победили Швецию и возглавили группу отбора к ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В киевском “Дворце Спорта” произошло противостояние четвертого тура группы В отборочного цикла к чемпионату мира-2019 по баскетболу, передает корреспондент УНН.
Первая четверть прошла в результативном русле. Сначала был активен старт гостей 5:0, но потом “желто-голубые” выровняли ситуацию на паркете и пошли на первый отдых выигрывая 26:25. Следующий отрезок стал одним из ключевых.
Подопечные Мурзина агрессивно защищались, что вылилось в ошибки шведов и рывок украинский 25:7.
В следующей половине встречи хозяева имели солидное преимущество более 20 очков, однако концовку встречи заканчивали игроки ротации Украины, поэтому итоговый результат не стал разгромным — 77:66.
Отметим, что в составе Украины Игорь Зайцев принес 13 очков, Гладырь 11 Джетер 11+6 передач, Кравцов 10+7 подборов.
Примечательно, что в другой встрече квартета Латвия дома справилась с Турцией.
Таким образом, Украина захватила лидерство в группе — 3 победы и 1 поражение. В Латвии и Турции по 2 победы, шведы друга. Три команды выйдут во второй квалификационного этапа.
Добавим также, в следующей игре 28 июня Украина в гостях сразится с Турцией.