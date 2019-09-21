Баскетболісти "Промотею" стали переможцями однойменного Кубку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Кам'янському завершився баскетбольний Кубок Прометея матчем між однойменним клубом та "Запоріжжям", передає кореспондент УНН.
Перша чверть завдяки впевненим діям Ренді Калпеппера пройшла під диктовку господарів турінру – 31:22. Надалі різниця у матчі тримала на комфортній дистанції для "Прометею", а в середині заключної 10-хвилинки господарі відірвалися набагато більше – 112:90.
У переможців 32 очки та 10 передач набрав Калпеппер, 18 додав Конате, 17 Міллер.
Зауважимо, що за підсумками турніру у "Прометея" і МБК "Миколаїв" виявилося по дві перемоги при одній поразці. Краща різниця очок у "Прометея", який став переможцем домашнього турніру. "Харківські Соколи" та БК "Запоріжжя" здобули по одній перемозі при двох поразках.