Баскетболисты "Промотею" стали победителями одноименного Кубка

Первая четверть благодаря уверенным действиям Рэнди Калпеппера прошла под диктовку хозяев Туринр - 31:22. В дальнейшем разница в матче держала на комфортной дистанции для "Прометей", а в середине заключительной 10-минутки хозяева оторвались намного больше - 112:90.

У победителей 32 очка и 10 передач набрал Калпеппер, 18 добавил Конате, 17 Миллер.

Заметим, что по итогам турнира в "Прометее" и МБК "Николаев" оказалось по две победы при одном поражении. Лучшая разница очков в "Прометее", который стал победителем домашнего турнира. "Харьковские Соколы" и БК "Запорожье" одержали по одной победе при двух поражениях.