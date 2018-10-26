Баскетболісти "Одеси" у грі із "Миколаєвом" здобули четверту звитягу в ЧУ

Після рівної першої чверті одесити зуміли зробити ривок у другій десятихвилинці. Господарі краще атакували з гри і діяли більш різноманітно в нападі. Провівши результативний відрізок у другій частині другої чверті, команда Олега Юшкіна отримала 12-очкову перевагу перед великою перервою. Не завадили господарям і 10 втрат, адже миколаївці помилялися ще більше, втративши м’яч лише за першу половину 13 разів. Також треба відзначити широку ротацію обох колективів — і Юшкін, і Черній вже за першу половину випустили на майданчик по 11 гравців.

Після рівної гри на старті другої половини одесити відправили “Миколаїв” у нокдаун у другій частині третьої десятихвилинки. Допомогли влучні триочкові Прокопенка, який, вийшовши в старті, провів свій кращий матч в поточному сезоні, реалізувавши 4 з 5 дальніх спроб.

Незважаючи на те, що відставання Миколаєва перед заключною чвертю становило 16 очок, підопічні Віталія Чернія не склали зброю і зробили декілька спроб повернутися до гри. Гості зусиллями бігменів Адедирана та Анікієнка, та активній грі Попова виграли чверть +7, протягом якої скоротили відставання до 6 балів, але на більше “корабелів” не вистачило — повноцінного камбеку не вийшло (71:62).

Зазначимо, що “Одеса” здобула перемогу, вигравши свій четвертий матч з п’яти на старті сезону. У “Миколаєва” наразі 2 перемоги в 5 матчах.